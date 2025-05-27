Некоторые женщины в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) более подготовлены, чем мужчины, заявил военнослужащий штурмового подразделения 68-го гвардейского танкового полка Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным «Монте», 27 мая сообщает РИА Новости.
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