Стало известно об «открытой войне» между Каллас и фон дер Ляйен

Борьба за сферы влияния между верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перешла в открытую фазу.
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