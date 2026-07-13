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Стало известно об «открытой войне» между Каллас и фон дер Ляйен

Стало известно об «открытой войне» между Каллас и фон дер Ляйен

Борьба за сферы влияния между верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перешла в открытую фазу.

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