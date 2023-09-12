Камрады с возмущением пишут в личку про возвращающихся зарабатывать в Россию "испуганных патриотов"

СМИ. Актуальные новости - здесьОбществоПодписатьсяКамрады с возмущением пишут в личку про возвращающихся зарабатывать в Россию "испуганных патриотов" Сергей Zergulio Колясников Многие из которых открыто выступали против СВО, финансировали Украину, поливали помоями Россию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадий КресовСажать тех,кто даёт им работу,а их на стройки страны!!! В армию дебилов нельзя,разве что в стройбат.Ответить3 час.Николай Кучковвсех этих пидорасов на передовую!!Ответить1 час.Александр яросвНу, отслужит он 1 год на каком нибудь блатном месте в армии и что. В СВО его не призовут.Ответить1 час.
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