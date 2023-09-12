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Камрады с возмущением пишут в личку про возвращающихся зарабатывать в Россию "испуганных патриотов"

Камрады с возмущением пишут в личку про возвращающихся зарабатывать в Россию "испуганных патриотов"

Сергей Zergulio Колясников Многие из которых открыто выступали против СВО, финансировали Украину, поливали помоями Россию.

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Комментарии
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Геннадий Кресов
Сажать тех,кто даёт им работу,а их на стройки страны!!! В армию дебилов нельзя,разве что в стройбат.
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3 час.
Николай Кучков
всех этих пидорасов на передовую!!
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1 час.
Александр яросв
Ну, отслужит он 1 год на каком нибудь блатном месте в армии и что. В СВО его не призовут.
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1 час.

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