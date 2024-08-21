Депутат Бурматов: поправки в закон о краснокнижных животных сыграют на руку браконьерам

Минприроды РФ предложило разрешить добычу краснокнижных животных, которые имеют тяжелые заболевания. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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