Мичков получил в «Филадельфии» прозвище в честь Тайсона

Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков получил прозвище в команде НХЛ. Репортёр Эшлин Салливан рассказала, что форвард «Флайерз» Райан Полинг придумал называть его Майком в честь Майка Тайсона из-за того, что был впечатлён его массивной шеей.