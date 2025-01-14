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  • Вячеслав Денисов
    А наши ПОЛИТИКИ, специально подчёркиваю - именно политики, берегут мосты через Днепр, несмотря на то, что именно чере...Покрытие на мосту...

Мичков получил в «Филадельфии» прозвище в честь Тайсона

Мичков получил в «Филадельфии» прозвище в честь Тайсона

Российский нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков получил прозвище в команде НХЛ. Репортёр Эшлин Салливан рассказала, что форвард «Флайерз» Райан Полинг придумал называть его Майком в честь Майка Тайсона из-за того, что был впечатлён его массивной шеей.

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