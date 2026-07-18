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Газета.ру

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Модель Белла Хадид начала встречаться с ковбоем

Модель Белла Хадид начала встречаться с ковбоем

Модель Беллу Хадид заподозрили в новом романе с ковбоем. Об этом сообщает Daily Mail. Белла Хадид предположительно встречается с ковбоем и наследником строительного бизнеса, 38-летним проджект-менеджером Натаном Лейси.

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