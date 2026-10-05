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Экспорт СПГ из России увеличился на 35% за сентябрь

Экспорт СПГ из России увеличился на 35% за сентябрь

За сентябрь 2026 года Россия на 35% увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ), он достиг 3,36 млн тонн.

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