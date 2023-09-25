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Тео Бонгонда: «Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе. Меняем ситуацию в правильную сторону»

Тео Бонгонда: «Когда играешь за «Спартак» и не побеждаешь, должны возникать серьезные вопросы к себе. Меняем ситуацию в правильную сторону»

– У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем все, чтобы продолжить ее. – Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? – Мы поговорили друг с другом внутри команды.

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