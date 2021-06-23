Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Якубенко
    Весьма интригующее посещение. К чему оно приведёт? Надеюсь, у ,руководства этого движение головы не такие тупые, как ...Талибы прибыли в ...
  • Альбертт
    И правда чё за ним следить , грохнут как всегда если будет команда .Журналист сообщил...
  • саша дмитренко
    мирончик пиарится)))))))В Госдуме придума...

Гордон предупредил о выдворении россиян из Крыма

Гордон предупредил о выдворении россиян из Крыма

Дмитрий Гордон заявил, что деятельность россиян на территории Крыма незаконна Российским бизнесменам и инвесторам не нужно вкладываться в инфраструктуру и туристическую сферу в Крыму, потому что это незаконно и Украина заберет полуостров обратно.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Татьяна Гладкова
Ну Гон ой рдон окончательно возомнился аракулом.ещё бы власть ему в грабли.вот бы пограбил.......

Картина дня

наверх