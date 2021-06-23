Гордон предупредил о выдворении россиян из Крыма

Дмитрий Гордон заявил, что деятельность россиян на территории Крыма незаконна Российским бизнесменам и инвесторам не нужно вкладываться в инфраструктуру и туристическую сферу в Крыму, потому что это незаконно и Украина заберет полуостров обратно.