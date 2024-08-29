Попразднство Успения Пресвятой Богородицы: когда праздник, что нельзя делать

© Photo : Pravicon.com Попразднство необходимо, чтобы каждый верующий осмыслил прошедший великий праздник и события, связанные с ним 29 (16 по старому стилю) августа в православной традиции начинается попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
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