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Личный опыт: как блокировка карты из-за 115-ФЗ изменила моё отношение к переводам и криптовалюте

Личный опыт: как блокировка карты из-за 115-ФЗ изменила моё отношение к переводам и криптовалюте

Тема блокировок банковских карт в последнее время стала особенно острой. Когда я впервые решилась на покупку криптовалюты и поделилась этим с подписчиками, многие сразу же начали предупреждать: будь осторожнее, можно запросто получить блокировку карты.

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