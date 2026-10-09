Личный опыт: как блокировка карты из-за 115-ФЗ изменила моё отношение к переводам и криптовалюте

Тема блокировок банковских карт в последнее время стала особенно острой. Когда я впервые решилась на покупку криптовалюты и поделилась этим с подписчиками, многие сразу же начали предупреждать: будь осторожнее, можно запросто получить блокировку карты.
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