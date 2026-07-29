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Эксперт Перевезенцева назвала условия для эффективных оценок за поведение

Эксперт Перевезенцева назвала условия для эффективных оценок за поведение

Директор АНО «Школа проектов» Ольга Перевезенцева заявила, что оценки за поведение могут стать рабочим инструментом воспитания, если школа будет оценивать поступки, а не личность ребенка, сообщает Sputnik.

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