Эксперт Перевезенцева назвала условия для эффективных оценок за поведение

Директор АНО «Школа проектов» Ольга Перевезенцева заявила, что оценки за поведение могут стать рабочим инструментом воспитания, если школа будет оценивать поступки, а не личность ребенка, сообщает Sputnik.
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