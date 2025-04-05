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Славянская доктрина

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Воины Руси изначальной

Воины Руси изначальной

Воины Руси изначальной «Призвание варягов»— картина русского художника-живописца Виктора Васнецова, написанная им в 1909 году.

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Комментарии
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Игорь
Нормандская теория это бред немецко- польской &quot;пятой колонны&quot; они же и придумали иго татаро- монгольское. А это было выгодно лишь боярам и династии самозванцев по сути Романовых. У Рюрика(Рарока- сокола) было весьма многочисленное потомство от трех жен. А Романовы это чисто британские ставленники, не даром в составе ополчения воевали аж три полка английских и швейных(шведских) почитайте Карамзина, там хоть и много брехни но кое что все же проскальзывает
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