Воины Руси изначальной

Игорь

Нормандская теория это бред немецко- польской "пятой колонны" они же и придумали иго татаро- монгольское. А это было выгодно лишь боярам и династии самозванцев по сути Романовых. У Рюрика(Рарока- сокола) было весьма многочисленное потомство от трех жен. А Романовы это чисто британские ставленники, не даром в составе ополчения воевали аж три полка английских и швейных(шведских) почитайте Карамзина, там хоть и много брехни но кое что все же проскальзывает