Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Догадин
    При переходе границы хохлы завалили бы этих уродов оставив в живых одного что бы он "пел" мировой общественности про ...Почему на Западе ...
  • Natalija Osminina
    То, что Россия справится - в этом сомнения нет. Похоже пришло время "начинать".ЧОП не выдал охра...
  • Natalija Osminina
    Видно, что во всех темах плавает, но строчит же....Почему на Западе ...

Бойтесь данайцев дары приносящих

Бойтесь данайцев дары приносящих

Виктор Анисимов Виктор Анисимов  Хохлы в своей неуёмной жажде халявы забыли, а скорее всего проигнорировали, хорошую русскую пословицу гласящую - "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и позарившись на западные подачки с восторгом и дебильными скачками продали свою страну американцам за пару килограмм печенек, преподнесёнными хохлам "данайцами" в лице Виктории Нуланд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Андрей
Что может быть общего у России с озверевшим бандеростаном? Когда в этой епа...ой украине даже на детском утреннике поют про бандеру. Когда в России кровавейший терракт, в хохляндии придумывают новый сет, с названием места терракта. А давнее - кровь младенцев и т.п.? Страна Украина с населением больным на всю голову!!!
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Не прошло и 2 года, как россияне стали задумываться: на фига им в России такое го..но? Причем абсолютно неисправимое. И такими они были ВСЕГДА. Война только ВСКРЫЛА их сущность, как нож  бомбажную консервную банку, готовую  взорваться.  Потому что  к моменту СВО Украину уже пучило от накопившегося  в ней газов.  И вот эти иллюзии  про денацификацию применимы только к 4-м областям. Их еще надо взять, зачистить и изгнать  бесов из оставшихся укропов (не путать с людьми)-  таких  наверняка много не будет- сбегут.  А дальше СВО остановится в позиционных боях, предоставив Украине жить своей жизнью: зачищаться, очищаться, убиваться, денацифицироваться, резать друг друга в гетманщине и махновщине. Это их право- вернуться к своей природной жизни в сечах, став Руиной. Не надо им мешать принять свой Крест.  Они сами вступили на этот путь  суицида, убивая в себе все русское, советское,  православное, все святое... оставив только оболочку с гнилой падалью внутри. Главное условие для восстановления генетической памяти в укродурке- это закрытые наглухо  двери. Со всех сторон. А это будет при условии, когда Европа будет загнана под плинтус и произойдет её раздел и предоставление под контроль России -восточной Европы. И будет это не позже, чем СВО очистит 4 области.
Ответить
2 час.
ХА
Харченко Александр
Не судите, да несудимы будете
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх