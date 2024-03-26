Бойтесь данайцев дары приносящих

Natalija Osminina

Не прошло и 2 года, как россияне стали задумываться: на фига им в России такое го..но? Причем абсолютно неисправимое. И такими они были ВСЕГДА. Война только ВСКРЫЛА их сущность, как нож бомбажную консервную банку, готовую взорваться. Потому что к моменту СВО Украину уже пучило от накопившегося в ней газов. И вот эти иллюзии про денацификацию применимы только к 4-м областям. Их еще надо взять, зачистить и изгнать бесов из оставшихся укропов (не путать с людьми)- таких наверняка много не будет- сбегут. А дальше СВО остановится в позиционных боях, предоставив Украине жить своей жизнью: зачищаться, очищаться, убиваться, денацифицироваться, резать друг друга в гетманщине и махновщине. Это их право- вернуться к своей природной жизни в сечах, став Руиной. Не надо им мешать принять свой Крест. Они сами вступили на этот путь суицида, убивая в себе все русское, советское, православное, все святое... оставив только оболочку с гнилой падалью внутри. Главное условие для восстановления генетической памяти в укродурке- это закрытые наглухо двери. Со всех сторон. А это будет при условии, когда Европа будет загнана под плинтус и произойдет её раздел и предоставление под контроль России -восточной Европы. И будет это не позже, чем СВО очистит 4 области.