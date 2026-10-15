В Южно-Сахалинске состоялось Первенство России по спорту глухих, где нашу область в программе греко-римская и вольная борьба среди юношей 14–15 лет представил Иван Россихин, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орла.
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