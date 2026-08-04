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Мышкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Мне он понравился на ЧМ. Играет не как Дриджер – не примитивно»

Олимпийский чемпион, бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о переходе лучшего голкипера ЧМ-2026 Хенрика Хаукеланна в « Трактор ».

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