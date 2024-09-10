«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

Телеканал "78" Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию.
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