«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

Высокая рождаемость == достаточная кормовая база. Рост населения == низкая детская смертность. Все это требует приличной эффективности экономики и соответствующего уровня образования. Это все там есть? Или они размножаться в России намерены? А нам это зачем?

Евгения Болотова

Если им будет платить так же, как и русским, квартиры брать в ипотеку, пенсии по 12 тысяч, платить будут за лечение, платить в школах и за вузы, то хрен они будут рожать больше одного...