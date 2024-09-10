Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

«Все равно нас будет больше»: в Киргизии отреагировали на слова Медведева о запрете мигрантам привозить семьи

Телеканал "78" Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу о запрете мигрантам привозить семьи в Россию.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
БРАВО...
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20 час.
Вадим Кузнецов
Высокая рождаемость == достаточная кормовая база. Рост населения == низкая детская смертность. Все это требует приличной эффективности экономики и соответствующего уровня образования. Это все там есть? Или они размножаться в России намерены? А нам это зачем?
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15 час.
Евгения Болотова
Если им будет платить так же, как и русским, квартиры брать в ипотеку, пенсии по 12 тысяч, платить будут за лечение, платить в школах и за вузы, то хрен они будут рожать больше одного...
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9 час.

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