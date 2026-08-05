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Аргументы недели

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Минобраз Крыма дал рекомендации по школьной форме

Минобраз Крыма дал рекомендации по школьной форме

Министр напомнила, что с этого учебного года все ученики должны посещать занятия в одежде, соответствующей новым требованиям.

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