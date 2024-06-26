В омском детсаду во время семейных состязаний один родитель сломал плечевую кость другому 🙈 Не детский инцидент произошел в детском саду № 341.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омском детсаду во время семейных состязаний один родитель сломал плечевую кость другому 🙈 Не детский инцидент произошел в детском саду № 341.