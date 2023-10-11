Зинедин Зидан: у меня нет вариантов с возобновлением тренерской карьеры

Зизу всё никак не может найти себе новую команду.Зизу всё никак не может найти себе новую команду.Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что сейчас у него нет никаких вариантов с возобновлением карьеры.
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