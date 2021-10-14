newsnn
MainБлогОбществоПроисшествияПолитикаКультураСпортАналитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

newsnn

289 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Галицкий
    Ржу, не могу... 😂 Вот это "инициатива"!!!Центр Нижнего Нов...
  • Багаев Андрей
    Авторы, в Нижнем Новгороде 5 с половиной мостов через ОкуНижегородцев пред...

Начальник управления нижегородского минимущества задержан за махинации на 146 млн руб.

Начальник управления нижегородского минимущества задержан за махинации на 146 млн руб.

Согласно информации, чиновник превысил свои должностные полномочия. Он использовал аффилированную с ним коммерческую организацию в целях незаконного получения прав на земельный участок кадастровой стоимостью 17 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх