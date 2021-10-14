Начальник управления нижегородского минимущества задержан за махинации на 146 млн руб.

Согласно информации, чиновник превысил свои должностные полномочия. Он использовал аффилированную с ним коммерческую организацию в целях незаконного получения прав на земельный участок кадастровой стоимостью 17 млн рублей.
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