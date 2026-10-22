В акции «Урок цифры» приняли участие более 80 школ региона, а часть занятий прошла дистанционно. Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Игорь Чермошанский и руководитель направления компании «ЭлРос» Алексей Халатин рассказали учащимся о 3D-печати, трёхмерном моделировании и возможностях искусственного интеллекта в образовании.