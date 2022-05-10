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В Перу объявили о создании центра изучения геоглифов Наска и Пальпа

В Перу объявили о создании центра изучения геоглифов Наска и Пальпа

Центр толкования геоглифов плато Наска и Пальпа (Centro de Interpretación para Palpa y Nasca) вскоре будет создан в Перу, заявил министр культуры Алехандро Салас Зегарра на 9-м децентрализованном совете министров, сообщает 6 мая газета El Peruano.

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