Премьер Польши Моравецкий готов сформировать новый кабмин после выборов

Нынешний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о своей готовности сформировать новое правительство, несмотря на то, что оппозиция получила большинство голосов на парламентских выборах в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии