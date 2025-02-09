Момент перехвата из ПЗРК украинского беспилотника прямо над головой стрелявшего российского бойца, вышедшего воевать в одной майке и тапочках.
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Момент перехвата из ПЗРК украинского беспилотника прямо над головой стрелявшего российского бойца, вышедшего воевать в одной майке и тапочках.
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