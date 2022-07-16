Силовики Украины обстреляли в очередной раз Горловку

Силовики Украины произвели обстрел Горловки из крупнокалиберного оружия. Об этом 17 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале ведомства.
Силовики Украины произвели обстрел Горловки из крупнокалиберного оружия. Об этом 17 июля сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале ведомства.
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