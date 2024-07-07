Гонение на святыни — где протесты? Патриарх Кирилл устыдил страны за "агрессивное безбожие"

АНГЕЛ АНГЕЛ

А что делает наша РПЦ во главе с патриархом, другие главы конфессий, когда процветают секты, радикальные исламисты и т.д. Где требование глав конфессий на запрет радикальных течений и сект перед госдумой, политиками и чиновниками и т.д. Хватит трепаться как "народные" избранники, а на деле сами способствуете исламизации и радикализации, гонению православных с их исконных земель... Так увлеклись бизнес проектами на территориях храмов и зарабатыванию средств на прихожанах и на их радости и на их горе.... Так что будем объективны в первую очередь к себе...