Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл устыдил "так называемые христианские страны" за "агрессивное безбожие", где люди протестуют против нарушений прав человека, но абсолютно не замечают гонение на Церковь, на святыни.
Гонение на святыни — где протесты? Патриарх Кирилл устыдил страны за "агрессивное безбожие"
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что делает наша РПЦ во главе с патриархом, другие главы конфессий, когда процветают секты, радикальные исламисты и т.д. Где требование глав конфессий на запрет радикальных течений и сект перед госдумой, политиками и чиновниками и т.д. Хватит трепаться как "народные" избранники, а на деле сами способствуете исламизации и радикализации, гонению православных с их исконных земель... Так увлеклись бизнес проектами на территориях храмов и зарабатыванию средств на прихожанах и на их радости и на их горе.... Так что будем объективны в первую очередь к себе...
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