Американцы откроют в Гааге институт по правам человека

Институт по правам человека в Гааге, который займется продвижением правозащитной повестки в международной политике, открыл Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), сообщило 18 октября издание NL Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии