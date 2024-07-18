Тина Канделаки: Той Германии из которой уезжал Кроос больше нет

Тина Канделаки прокомментировала недавний спич Тони Крооса о переменах в жизни Германии. Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки поделилась мыслями о недавнем заявлении экс-игрока сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крооса.
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