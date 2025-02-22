«Половой акт прерван по причине смерти участников» или самые безумные смерти во время секса

В нашем мире с обилием войн, насилия, мучительных неизлечимых болезней и криминала многие люди, особенно мужчины, наивно считают, что умереть во время секса – это далеко не самый худший способ расстаться с этим бренным и жестоким миром.
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