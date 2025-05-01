Экипаж Су-35с ВКС России выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в интересах группировки войск «Центр»

После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для юнармейцев Уфы
- Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав 344-го мотострелкового полка с освобождением н.п. Каменка в Харьковской области
Свежие комментарии