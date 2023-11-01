Bloomberg опубликовал список богатейших бизнесменов России

С начала этого года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 23,279 млрд долларов. Об этом сообщается в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
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