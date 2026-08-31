Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным дисплеем. Oppo Find X10 получит батарею на 8000 мА•ч и сразу две камеры на 200 Мп

Новая утечка раскрывает характеристики стандартной модели Oppo готовит к сентябрю серию Find X10, причем компания, похоже, решила изменить привычную структуру флагманской линейки.
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