Соцсети: в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки

Местные жители отмечают, что это происходит не впервые Выпавший из окна телевизор / Фото: "В курсе 22" В центре Барнаула из окна многоэтажки выпал телевизор и приземлился в нескольких сантиметрах от ребенка.
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