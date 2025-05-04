Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А эту безголосую певичку Кристину давно надо выгнать из РОССИИ...СМИ: на Надежду К...
  • Николай Герасименко
    "Путин признался, что всегда хочет кому-то врезать." На анекдот похоже, "Абрам, говорят вы выиграли в казино миллион ...Путин признался, ...
  • ММ
    Не прошло и тридцати лет, как Дума додумалась до здравого смысла...Майские праздники...

Соцсети: в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки

Соцсети: в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки

Местные жители отмечают, что это происходит не впервые Выпавший из окна телевизор / Фото: "В курсе 22" В центре Барнаула из окна многоэтажки выпал телевизор и приземлился в нескольких сантиметрах от ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх