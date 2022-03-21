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Зайнутдинов пропустит следующий матч ЦСКА

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов пропустит матч 23-го тура РПЛ против «Урала». В матче с «Рубином» (6:1) игрок получил желтую карточку, ставшую для него четвертой в сезоне.

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