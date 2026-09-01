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Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20

Европейцы остались в одиночестве в попытке изолировать Россию на G20

Решение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу G20 вызвало новое напряжение в отношениях Вашингтона с европейскими союзниками.

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