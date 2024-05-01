Россияне смогут переводить между счетами до 30 миллионов рублей без комиссии

Россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП и по номеру счета онлайн, соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 мая, сообщает РИА Новости.
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