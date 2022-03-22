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Футзальный матч на турнире в честь Наурыза перерос в массовую драку

В Темиртау матч футзальных команд на турнире «Наурыз Мейрамы 2022» перерос в массовую драку. Futsalkazakhstan сообщает, что в потасовке участвовали команды «Имсталькон» и «Ак Жол», а также болельщики обеих команд.

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