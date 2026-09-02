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Где в России платят больше всего: названы регионы с высокими зарплатами

Где в России платят больше всего: названы регионы с высокими зарплатами

Чукотка стала лидером по средней заработной плате в России. По данным Росстата, этот показатель в регионе составляет 260 729 рублей, сообщает ТАСС.

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