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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Роскомнадзор не планирует разблокировку Instagram* в России

В настоящее время у Роскомнадзора нет планов по разблокировки сервиса Instagram*. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в настоящее время не рассматривает вопрос о снятии ограничений на доступ в России к сервису Instagram*.

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