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Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Кушнером и Уиткоффом

Боуз назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Кушнером и Уиткоффом

Журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского и украинскую делегацию за поведение во время встречи с представителями Белого дома.

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