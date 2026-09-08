Tenet Plus L4: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Созданный компаниями «АГР Холдинг» и Defetoo отечественный бренд Tenet Plus в последнее время принялся активно выводить свои модели на российский рынок.
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