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Тульские новости

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Тульская область расширяет меры поддержки малообеспеченных граждан

Тульская область расширяет меры поддержки малообеспеченных граждан

С 1 сентября редакция «Тульских новостей» совместно с правительством региона продолжает рубрику в формате «вопрос-ответ».

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