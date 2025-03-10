Озвучены детали уникальной операции по заходу военных РФ в Суджу по трубе

Восьмого марта военные РФ провели блестящую операцию: примерно сотня российских бойцов (по информации Добровольческого штурмового корпуса - 800) прошли в тыл врага в район Суджи по неработающему магистральному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород.
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