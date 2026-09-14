Пожар в ТЦ Электроуглей потушен: 20 человек эвакуировались сами

Пожар, вспыхнувший в торговом центре города Электроугли Богородского округа, удалось потушить. Информация о возгорании в строении на Школьной улице поступила на номер 112 утром 13 сентября.
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