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Станислава Комарова: «Андрусенко и Кудашеву нужно тренироваться и не отвлекаться. На кону их карьера и жизнь, поэтому нельзя на это обращать внимание»

Серебряный призер Олимпиады-2004 по плаванию Станислава Комарова прокомментировала отстранение Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

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