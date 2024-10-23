Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Об этих надо забыть!!!Редкие фото време...
  • Василий Коликов
    Как и вся юго-восточная часть т.н. украиныХарьков. «Русские...
  • Игорь Максаков
    Вечная память погибшим Героям и Слава, а живым добра и спокойствия, здоровья и семейного счастья. За погибших ребят с...Территория Героев...

А не слишком ли дорого они нам обходятся?

А не слишком ли дорого они нам обходятся?

Больше ₽60,7 млрд было потрачено из региональных бюджетов на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов ОМС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Сначала Ленинград из самого интеллигентного города Союза превратили в криминальный Петербург, а теперь из него сделали мигрантское гетто. КРАСОТА! Скоро там  говорить по русски запретят во имя толерантности...ДЕМОКРАТИЯ НА МАРШЕ!
Ответить
7 час.
Игорь Максаков
Дорого обходятся, однозначно. Но у нас, лишь бы своим денег не дать, а там либо раздадут, либо смандят, денег всё одно, нам не видать.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх