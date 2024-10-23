Больше ₽60,7 млрд было потрачено из региональных бюджетов на оказание медицинской помощи мигрантам, не имеющим полисов ОМС.
А не слишком ли дорого они нам обходятся?
Комментарии
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Ирина52
Сначала Ленинград из самого интеллигентного города Союза превратили в криминальный Петербург, а теперь из него сделали мигрантское гетто. КРАСОТА! Скоро там говорить по русски запретят во имя толерантности...ДЕМОКРАТИЯ НА МАРШЕ!
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7 час.
Игорь Максаков
Дорого обходятся, однозначно. Но у нас, лишь бы своим денег не дать, а там либо раздадут, либо смандят, денег всё одно, нам не видать.
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5 час.
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