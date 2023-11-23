Запад предупреждает украинцев про вероятность «черной зимы»

Украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на экспертов немецкой газеты Der Spiegel предупреждает, что угроза энергетической инфраструктуре Украине грядущей зимой может стать выше, чем была годом ранее.
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