Гадание на кредит: США якобы готовы дать Украине $20 млрд, но это неточно – Financial Times

Британская Financial Times пишет, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках обсуждаемого кредита G7, который будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.
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