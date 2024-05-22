Обвиненного в работе на китайскую разведку британского морпеха нашли мертвым

Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press В парке британского города Мейденхед было обнаружено тело 37-летнего бывшего морского пехотинца военно-морских сил Великобритании Мэтью Трикетта, ожидавшего суда по подозрению в работе на разведку Китая.
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